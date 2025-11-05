bagnini via al rinnovo dei brevetti

Bagnini chiamati al rinnovo del brevetto alla luce del nuovo decreto ministeriale. Le società Fipsas con la sua articolazione locale Sub Versilia di Forte dei Marmi propone corsi per la preparazione al nuoto. "Il rinnovo del brevetto non è più soltanto un requisito amministrativo – evidenzia Vito Giannecchini presidente associazione Sub Versilia – ma un momento di crescita professionale. Allenarsi con dedizione significa rispettare il proprio ruolo e le vite che si è chiamati a proteggere. L’allenamento costante non serve soltanto a superare un test, ma a mantenere un livello di forma che consenta di affrontare situazioni reali di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

