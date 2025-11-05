Bagnara | Falcomatà rende omaggio all' assessora Randazzo esempio di altruismo e umanità

Reggiotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Falcomatà, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Angela Randazzo, figura che ha dedicato la sua vita alla comunità di Bagnara Calabra, e in particolare alla frazione di Solano, dove affondavano le sue radici familiari e ha voluto ricordarla con un accorato messaggio, portando il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Bagnara Falcomat224 Rende Omaggio