Bagnara | Falcomatà rende omaggio all' assessora Randazzo esempio di altruismo e umanità
Falcomatà, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Angela Randazzo, figura che ha dedicato la sua vita alla comunità di Bagnara Calabra, e in particolare alla frazione di Solano, dove affondavano le sue radici familiari e ha voluto ricordarla con un accorato messaggio, portando il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bagnara si ferma per ricordare l'assessora. Il sindaco le rende omaggio definendola un esempio di politica autentica e vicina ai cittadini - X Vai su X
Il lungomare di Catona si è trasformato in circuito da cross per la tappa nazionale di marecross. Falcomatà: “Già al lavoro per il 2026” - facebook.com Vai su Facebook