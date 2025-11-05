Bach? Il primo programmatore informatico inconsapevole Dal contrappunto ai qubit | la musica classica ispira la scienza e perfino l’AI Ecco come
Johann Sebastian Bach non conosceva la parola “ quantistico ”, ma nelle sue fughe si respira già la logica della sovrapposizione: più voci che si inseguono, convivono, si intrecciano senza mai annullarsi. Un equilibrio perfetto che rimane sospeso fino alla risoluzione finale. È sorprendente scoprire come questo principio musicale risuoni nella scienza contemporanea. Nella meccanica quantistica, infatti, una particella può trovarsi in più stati allo stesso tempo, e un qubit, l’unità di informazione elementare dei computer quantistici, può essere contemporaneamente 0 e 1. Solo l’osservazione “decide” il risultato, come l’accordo che chiude una fuga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
