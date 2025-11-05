Azienda sanitaria provinciale | L' assistenza nel distretto di Bronte è garantita

"L'assistenza ai cittadini a Bronte è garantita e sono state adottate le misure organizzative necessarie a mantenere la piena funzionalità del servizio". Lo precisa l'Azienda sanitaria provinciale (Asp), in una nota, commentando indiscrezioni circolate su un presunto “venir meno della continuità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

