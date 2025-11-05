Avviso di garanzia per Maria Rosaria Boccia | Mi ritiro dalle Regionali
Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano, annuncia il ritiro dalle Regionali campane dove era in corsa come consigliere con la lista "Dimensione Bandecchi". L'annuncio in una lettera rivolta proprio a Bandecchi. «Caro Presidente - scrive - nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Ieri, tornando a casa, ho trovato l’ennesima notifica dell’ufficiale giudiziario. Un altro avviso di garanzia. Stavolta a querelarmi non è stato solo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, ma anche la vicepresidente, per un post del 2024 in cui raccontav - facebook.com Vai su Facebook
Maria Rosaria Boccia dopo il secondo avviso di garanzia, lascia. "Mi ritiro dalle Regionali" - L'imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano lo scrive a Bandecchi che l'aveva candidata ... Da huffingtonpost.it
Maria Rosaria Boccia annuncia il ritiro dalle regionali in Campania dopo secondo avviso di garanzia - Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei coinvolta nel caso Sangiuliano, ha annunciato il ritiro della candidatura alle regionali campane con una ... Scrive fanpage.it
Avviso di garanzia per Boccia, lei si ritiro dalle Regionali - Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano, annuncia il ritiro dalle Regionali campane dove era in corsa come consigliere con la lista 'Dimensione Ba ... Scrive ansa.it