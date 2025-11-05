Avviso di garanzia per Maria Rosaria Boccia | Mi ritiro dalle Regionali

Feedpress.me | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano, annuncia il ritiro dalle Regionali campane dove era in corsa come consigliere con la lista "Dimensione Bandecchi". L'annuncio in una lettera rivolta proprio a Bandecchi. «Caro Presidente - scrive - nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

avviso di garanzia per maria rosaria boccia mi ritiro dalle regionali

© Feedpress.me - Avviso di garanzia per Maria Rosaria Boccia: "Mi ritiro dalle Regionali"

