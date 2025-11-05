avviso di garanzia e la boccia si ritira dalle regionali in campania

Doccia fredda per Maria Rosaria Boccia. L'imprenditrice di Pompei, divenuta famosa per il "caso Sangiuliano", fa sapere che ha deciso di ritirarsi dalle Regionali campane dov'era in corsa come consigliera con la lista "Dimensione Bandecchi". L'annuncio lo dà in una lettera rivolta proprio a Bandecchi. "Caro presidente - scrive - nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario. Per questo motivo ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

