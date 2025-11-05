Il “mistero” dell’aereo russo in America Latina non si ferma al capitolo venezuelano, ma ne ha anche uno cubano e uno nicaraguense. Dopo essere atterrato a Caracas, in Venezuela, lo scorso 26 ottobre, l’aereo da cargo russo Ilyushin Il-76 operato dalla compagnia Aviacon Zitotrans e identificato con la sigla Ra-78765, nei giorni successivi si è recato prima all’Avana e poi a Managua, rientrando poi a Caracas il 29 ottobre. Da qui è ripartito il giorno seguente per la Russia facendo scali intermedi a Nouakchott (Mauritania) e Algeri (Algeria), per poi raggiungere Sochi e infine Mosca. Restano sconosciute le motivazioni di questa missione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Aviacon Zitotrans, l’ombra del Cremlino nei cieli dell’America Latina