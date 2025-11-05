Avellino Nursind e CSE Sanità | Il Moscati aumenta le prestazioni pur sapendo che manca personale

Avellinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nursind e CSE Sanità lanciano l'allarme sicurezza cure all'Ospedale Moscati di Avellino. “L'Azienda - scrivono - ha deciso di aumentare le prestazioni (attivando la reperibilità in Angiografia Body) pur sapendo che manca personale, l’UO ha solo 2 infermieri contro i 10 necessari per la sicurezza". 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Avellino Nursind Cse Sanit224