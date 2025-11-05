Avellino Basket-Livorno al via la prevendita dei biglietti
Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che, da oggi, è aperta la prevendita online per il match in programma sabato 8 novembre alle ore 20.30 contro Bi.Emme Service Libertas Livorno, incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.I ticket potranno essere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
UNDER 19 ECCELLENZA, CORATO TORNA ALLA VITTORIA AD AVELLINO Torna al successo l'under 19 eccellenza della Fas Basket Corato, che sbanca il parquet di Avellino 62-71 e si rilancia in classifica. Parte forte Corato che vola subito sullo 0-7 c - facebook.com Vai su Facebook
DelFes Avellino-Livorno 73-62: gli irpini a gara 5 - La DelFes non vuole lasciare questi playoff e dopo aver dominato in gara 3, con una prova dalla grande tenacia spazzia via Livorno anche nel quarto match di questa serie. Come scrive ilmattino.it
Pielle Livorno-DelFes Avellino 78-59: niente impresa, la Pielle domina gara 1 - La DelFes Avellino si augurava di poter giocare una partita diversa nel primo match di semifinale di gara 1. Scrive ilmattino.it
Basket, stagione al via per Napoli, Scafati e Avellino - Le foto di rito degli americani all'arrivo a Capodichino, le prime sudate sul parquet per conoscere i nuovi compagni. Secondo rainews.it