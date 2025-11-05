Avellino Basket infortunio per Jay Jay Chandler | gli esami confermano uno stiramento

Avellinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito dell'infortunio riportato nel corso del match disputato la scorsa domenica contro la Liofilchem Roseto, il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che Jay Jay Chandler si è sottoposto ad esami strumentali, dai quali è emerso un lieve stiramento all'adduttore sinistro.Prossimi passi per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

