Avellino Basket infortunio per Jay Jay Chandler | gli esami confermano uno stiramento
A seguito dell'infortunio riportato nel corso del match disputato la scorsa domenica contro la Liofilchem Roseto, il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che Jay Jay Chandler si è sottoposto ad esami strumentali, dai quali è emerso un lieve stiramento all'adduttore sinistro.Prossimi passi per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
Avellino, Lewis ci crede: “Siamo sulla strada giusta” Il Gruppo Lombardi Avellino Basket prepara la sfida di sabato contro Livorno (ore 20:30), con Chandler in dubbio per un fastidio muscolare - facebook.com Vai su Facebook
Avellino Basket, infortunio Jay Jay Chandler: nuovi test la prossima settimana - A seguito dell’infortunio riportato nel corso del match disputato la scorsa domenica contro la Liofilchem Roseto, il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che “Jay Jay Chandler si è ... Da corriereirpinia.it
Avellino, nota sulle condizioni di Chandler - A seguito dell'infortunio riportato nel corso del match disputato la scorsa domenica contro la Liofilchem Roseto, il Gruppo Lombardi Avellino ... Lo riporta basketinside.com
A2 - L'Avellino Basket guidata da Mussini viola Roseto - Al PalaMaggetti di Roseto il Gruppo Lombardi Avellino Basket firma un’importante vittoria, superando la formazione abruzzese con il punteggio di 81- Scrive pianetabasket.com