Avellino al centro del dibattito sullo sport campano | arriva il Ministro Abodi

Tempo di lettura: 2 minuti Un grande momento di confronto promosso dai Comitati Provinciali ASI Campania per Sabato 8 novembre, alle ore 17.30, presso il Cinema Eliseo di Avellino. Lo sport come strumento di crescita, inclusione e riscatto sociale: da questa consapevolezza nasce il convegno dal titolo “Prospettive per lo Sport in Campania: il Modello Caivano per una Regione in Movimento”, promosso dai Comitati Provinciali della Campania di ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. L’appuntamento di sabato 8 novembre presso il Cinema Eliseo di Avellino (via Roma) sarà un’occasione di grande rilievo per riflettere sul futuro dello sport in Campania, sulla sua funzione educativa e sociale, sulle prospettive di sviluppo di un settore che rappresenta un autentico motore di salute, benessere e occupazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino al centro del dibattito sullo sport campano: arriva il Ministro Abodi

