Avellino Ada Giorgio nominata coordinatrice della lista Avanti Campania
Ada Giorgio, giovane dirigente socialista, è stata nominata coordinatrice della lista “Avanti Campania” nel collegio di Avellino. La designazione arriva nel contesto dell’organizzazione territoriale del Partito Socialista Italiano.“Sono orgogliosa di questo incarico e ringrazio il segretario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
