Avellino Ada Giorgio nominata coordinatrice della lista Avanti Campania

Avellinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ada Giorgio, giovane dirigente socialista, è stata nominata coordinatrice della listaAvanti Campania” nel collegio di Avellino. La designazione arriva nel contesto dell’organizzazione territoriale del Partito Socialista Italiano.“Sono orgogliosa di questo incarico e ringrazio il segretario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

