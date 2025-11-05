Avanti Un Altro Nino Nero | Frugavo Nella Spazzatura Per Sfamarmi!

Un’infanzia segnata dalla povertà estrema, un’adozione salvifica e l’amore per Nino D’Angelo: ecco come Reginaldo Carrino è diventato Nino Nero, volto amato di Avanti un Altro. C’era una volta un bambino brasiliano che frugava nella spazzatura per sfamarsi. Oggi, quello stesso bambino fa sorridere milioni di italiani nel salottino di Avanti un Altro, travestito da Nino D’Angelo. Il suo nome d’arte è Nino Nero, ma all’anagrafe è Reginaldo Carrino, 43 anni, una storia che sembra uscita da un film drammatico con un finale a lieto fine. Reginaldo nasce a Salvador de Bahia in condizioni estreme: sei fratelli, una madre sola e nessun futuro. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Avanti Un Altro, Nino Nero: Frugavo Nella Spazzatura Per Sfamarmi!

Approfondisci con queste news

Un altro passo in avanti verso il futuro dell’#innovazione nel Lazio: a Roma, in via Palestro 63, sono stati inaugurati i nuovi spazi che ospiteranno le attività e gli uffici della Fondazione #RomeTechnopole in attesa della realizzazione della nuova sede di Pietr - facebook.com Vai su Facebook

Nino Nero di Avanti un altro: “Ero povero, rubavo e mi ammalai perché mangiavo la spazzatura, mi salvò l’adozione” - it: l’infanzia in Brasile segnata dalla povertà e dalla fame, l’adozione e la nuova vita a Napoli, ... Scrive fanpage.it

“Eravamo sei fratelli costretti rubare cibo, mia madre non poteva curarci. Poi ho scoperto Nino D’Angelo e sono diventato Nino Nero, Paolo Bonolis mi ha scelto”: il ... - Dal Brasile all'Italia, dalla povertà alla TV: Nino Nero racconta il suo difficile passato e l'incontro speciale con Paolo Bonolis ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Nino Nero, il racconto toccante: “Ero povero, rubavo e mi ammalai per il cibo preso nella spazzatura” - Reginaldo Carrino, conosciuto nel mondo della televisione come Nino Nero, è un personaggio di spicco del programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. controcopertina.com scrive