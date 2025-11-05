Avanti Marx Un minuto di silenzio per New York La rabbia MAGA per la vittoria di Mamdani | Ora Trump deve cambiare rotta

È una brutta botta quella che si trova a incassare oggi Donald Trump, ed il partito repubblicano da lui ormai egemonizzato. Ad appena un anno dalla vittoria (schiacciante) alle presidenziali, dall’ Election Day svoltosi ieri arrivano segnali politicamente preoccupanti. Certo al voto sono andati solo alcuni territori del Paese, e per eleggere amministratori locali. Ma i risultati sono chiari: un’onda blu Democratica che si espande anche oltre città e Stati tradizionalmente progressisti, per esempio alla Virginia, strappata con Abigail Spanberger ai Repubblicani. Il boccone più indigesto però è senza dubbio quello che viene da New York. 🔗 Leggi su Open.online