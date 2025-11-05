Autunno fuori dal Comune 2025 | 13 itinerari tra Bologna e Modena per 4 weekend

Bologna, 5 novembre 2025 — Un mese per riscoprire la bellezza che ci circonda, senza andare lontano. Dall’8 al 30 novembre torna “Autunno fuori dal Comune”, il progetto di turismo di prossimità che accompagna cittadini e visitatori di Bologna e Modena in un viaggio tra arte, natura, motori e sapori (video). Tredici esperienze guidate in quattro weekend, al costo simbolico di 10 euro (gratuito per i minori di 14 anni), per vivere il territorio con occhi nuovi, tra musei, borghi, colline e capolavori nascosti. L’iniziativa è promossa dal Territorio Turistico Bologna-Modena, con la collaborazione dei Comuni di Modena e Bologna, il sostegno della Regione Emilia-Romagna e l’organizzazione tecnica di Fondazione Bologna Welcome e Modenatur. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autunno fuori dal Comune 2025: 13 itinerari tra Bologna e Modena per 4 weekend

