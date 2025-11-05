Il calendario politico C’è qualcosa di simbolico nel calendario politico che il governo si è costruito: prima la giustizia, poi le Regionali, e subito dopo, parola di Calderoli, l’Autonomia differenziata. Come se la riforma dei magistrati e quella delle Regioni dovessero misurare, insieme, la tenuta del sistema. In realtà, sono due Italie che faticano a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Autonomia, il mito del Nord che sfida Roma centrale. E la premier prova a risalire in Puglia