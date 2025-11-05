Autonomia il mito del Nord che sfida Roma centrale E la premier prova a risalire in Puglia
Il calendario politico C’è qualcosa di simbolico nel calendario politico che il governo si è costruito: prima la giustizia, poi le Regionali, e subito dopo, parola di Calderoli, l’Autonomia differenziata. Come se la riforma dei magistrati e quella delle Regioni dovessero misurare, insieme, la tenuta del sistema. In realtà, sono due Italie che faticano a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Gaza i bambini sono stati plasmati dal mito del martirio. Cartoni, giochi e lezioni li preparano a morire per la causa. La società si trasforma in una macchina di autodistruzione, dove libertà significa sacrificio, non autonomia, e la leadership controlla ogni aspe - facebook.com Vai su Facebook
Autonomia, De Luca lancia la sfida: «Parliamone ma fissiamo paletti» - Il governatore Vincenzo De Luca lo ha detto proprio da quella Milano in cui la Lega chiede più poteri per le Regioni. Lo riporta ilmattino.it
“Sfida maranza”: la provocatoria guerra tra Nord e Sud diventa una challenge su TikTok. C’è davvero il rischio di uno scontro? - Autonomia, il confronto tra una scuola del nord e una del ... Si legge su la7.it
Dopo l’autonomia, la sfida del Mezzogiorno - Il 23 marzo 2023 il ministro Calderoli presentava al Senato il suo disegno di legge sull’autonomia regionale differenziata: sono trascorsi da poco due anni esatti. Riporta ilsole24ore.com