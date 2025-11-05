Automotive Forum LIVE - Il post vendita evolve in chiave strategica
Il post vendita sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle concessionarie, passando da funzione operativa a leva strategica per marginalità e fidelizzazione. È il quadro emerso nell’ottava puntata di Automotive Forum LIVE, dove Ecaterina Mercas, Junior Researcher di Quintegia, ha presentato. 🔗 Leggi su Today.it
