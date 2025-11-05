Automazione Rischi e richieste
L’intelligenza artificiale sta già trasformando il modo di lavorare, prendere decisioni, vivere la quotidianità. A oggi sono circa 10,5 milioni di lavoratori italiani quelli “altamente esposti” ai rischi dell’automazione, in particolare tra le professioni meno qualificate come artigiani, operai e impiegati d’ufficio. Tuttavia, l’AI non si limita a sostituire attività esistenti: sta creando nuove opportunità di lavoro specializzato per profili come data scientist, ingegneri di machine learning, esperti di sicurezza informatica. È quanto emerge dal rapporto “Intelligenza artificiale: una riscoperta del lavoro umano” della Fondazione Randstad AI & Humanities, presentato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
