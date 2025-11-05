Auto rubata nel parcheggio del centro commerciale trovata cannibalizzata nelle campagne

TORCHIAROLO - Una Yundai Kona è stata ritrovata completamente cannibalizzata nelle campagne di Torchiarolo. La scoperta è stata fatta dagli agenti della Polizia locale durante un giro di pattugliamento nelle strade che si intersecano con la litoranea sud. Era abbandonata nei pressi di un casolare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

