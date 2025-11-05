Auto piomba sulla folla vicino Bordeaux 10 feriti di cui 4 gravi

Tv2000.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Auto piomba sulla folla in Francia. Modalità inquietanti, ma contesto ancora tutto da chiarire per un attacco avvenuto non lontano da Bordeaux. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

