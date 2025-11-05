Auto e camion trascinati via | il tifone Kalmaegi devasta le Filippine
Il tifone Kalmaegi ha devastato la zona centrale delle Filippine. Inondazione e frane hanno causato decine di morti e dispersi e migliaia di sfollati. La provincia di Cebu è la più colpita: secondo un portavoce provinciale 35 corpi sono stati recuperati da una città costiera allagata. Questa è considerata la peggiore inondazione degli ultimi anni nell'arcipelago del Sud-est asiatico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Auto contro un camion che sta scaricando la merce: un uomo in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Scontro fra un'auto e due camion a Faedo https://lavocedelnordest.eu/scontro-fra-unauto-e-due-camion-a-faedo/… Sul posto anche l'elisoccorso, tre i feriti non gravi. - X Vai su X
Tampona un camion fermo sulla strada ad Ancona, l'auto si infila sotto il cassone e per l'urto viene sbalzato fuori il camionista - Non si accorge che il camion è fermo per scaricare la merce e lo tampona senza frenare, incastrandosi sotto il cassone. Da msn.com
Un malore alla base dello scontro auto-camion in via Ricci - In via Ricci traffico bloccato per un incidente tra un camion adibito al trasporto e una Ford Focus avvenuto tra la rotatoria in prossimità del comando dei vigili urbani e il supermercato ... ilmessaggero.it scrive
Napoli, camion impazzito senza freni si schianta a via Girolamo Santacroce distruggendo 10 auto - Camion impazzito senza freni precipita in via Girolamo Santacroce, a Napoli, distrugge dieci auto in sosta e poi si schianta contro un muro. Scrive fanpage.it