Il tifone Kalmaegi ha devastato la zona centrale delle Filippine. Inondazione e frane hanno causato decine di morti e dispersi e migliaia di sfollati. La provincia di Cebu è la più colpita: secondo un portavoce provinciale 35 corpi sono stati recuperati da una città costiera allagata. Questa è considerata la peggiore inondazione degli ultimi anni nell'arcipelago del Sud-est asiatico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Auto e camion trascinati via: il tifone Kalmaegi devasta le Filippine