Auto contro la folla in Francia | dieci feriti sull’isola d’Oléron

Laverita.info | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha travolto pedoni e ciclisti gridando «Allahu Akbar» sullisola d’Oléron, nella Francia occidentale. Dieci feriti, tre gravi. Arrestato dopo aver tentato di incendiare l’auto con bombole di gas. Indagine per tentato omicidio, esclusa per ora la pista terroristica. 🔗 Leggi su Laverita.info

auto contro la folla in francia dieci feriti sull8217isola d8217ol233ron

© Laverita.info - Auto contro la folla in Francia: dieci feriti sull’isola d’Oléron

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Auto Contro Folla Francia