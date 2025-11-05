Auto contro la folla in Francia | dieci feriti sull’isola d’Oléron
Un uomo ha travolto pedoni e ciclisti gridando «Allahu Akbar» sull’isola d’Oléron, nella Francia occidentale. Dieci feriti, tre gravi. Arrestato dopo aver tentato di incendiare l’auto con bombole di gas. Indagine per tentato omicidio, esclusa per ora la pista terroristica. 🔗 Leggi su Laverita.info
News recenti che potrebbero piacerti
L'ultimo saluto a Beatrice Bellucci: "Tutta Roma è qui per te". Folla ai funerali della ragazza travolta da un'auto: "Mai più" https://gazzettadelsud.it/?p=2122568 - facebook.com Vai su Facebook