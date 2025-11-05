Australia social vietati agli under 16 L’esperta | Un alibi per i genitori ma non è una soluzione E il vero carico educativo ricade sulla scuola

Orizzontescuola.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge australiana che vieta i social agli under 16 genera rabbia nei ragazzi perché, secondo l'analisi di Catherine Page Jeffery, vivono un "lutto sociale" per la perdita del loro "terzo spazio" relazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Legge sui social in Australia: YouTube incluso tra i servizi vietati agli under 16 - L'Australia ha ufficialmente incluso YouTube tra le piattaforme vietate ai minori di 16 anni, nel quadro di una legge che impone restrizioni all'uso dei social network per i più giovani. Da hwupgrade.it

Social vietati ai minori di 16 anni, è legge: la scelta dell'Australia (e degli altri Paesi che stanno pensando di fare lo stesso) - Una volta c’erano i diari col lucchetto, le penne glitter e i segreti scritti a mano. Riporta ilmessaggero.it

YouTube è tra i social media vietati in Australia agli under 16 - Secondo il divieto, gli adolescenti potranno ancora guardare video su YouTube, ma non sarà loro consentito avere un account, necessario per caricare contenuti o interagire sulla piattaforma. Segnala primaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Australia Social Vietati Agli