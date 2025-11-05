Ausl di Parma troppo personale amministrativo 349 impiegati e meno risorse per le prestazioni

"A Parma abbiamo l’Ausl con la più alta percentuale di personale amministrativo. Occorrerebbe valutare se il costo complessivo di questo personale da contrapporre alla grave ed acclarata carenza di medici e infermieri riduca l’efficienza in termini sia prestazionali che economici della stesa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Ausl, è di nuovo allarme personale Cisl e Fials chiedono i rinforzi - Fp Cisl e Fials, attraverso due diverse prese di posizione, sono tornate ieri a denunciare la situazione al Santa Maria della ... Riporta ilrestodelcarlino.it