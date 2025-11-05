Aurubis di Pianodardine operaio si ferisce a una mano | Fismic chiede verifica ispettiva dell' INAIL
Il tema della sicurezza, ritorna d’attualità all’Aurubis Italia di Pianodardine. Dopo il licenziamento del delegato alla sicurezza Ciro Brosca di qualche settimana fa, un altro grave episodio si è registrato nella fabbrica di Pianodardine. Un operaio, ha subito lo schiacciamento di una mano e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
