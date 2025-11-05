Aurora Maniscalco morta a Vienna la lettera dei genitori del fidanzato Elio | Dipinto colpevole senza prove
Riaperta l’indagine sul caso di Aurora Maniscalco morta a Vienna: i dubbi sulla versione del fidanzato Elio e la lettera dei genitori che lo difendono. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La famiglia del fidanzato di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana morta a Vienna: "Elio merita rispetto" https://gazzettadelsud.it/?p=2124620 - facebook.com Vai su Facebook
In Austria sono state riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, una hostess italiana morta a Vienna in circostanze poco chiare - X Vai su X
Aurora Maniscalco morta a Vienna, nuova indagine anche in Austria sulla hostess. La rabbia nel quartiere: «Nessuno ha mai creduto al suicidio» - La ragazza, 29 anni, era morta a giugno a seguito della caduta dal terzo piano dell'appartamento in cui viveva con il compagno. msn.com scrive
In Austria sono state riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, una hostess italiana morta a Vienna in circostanze poco chiare - La procura austriaca ha riaperto le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, una hostess italiana di 24 anni morta dopo essere caduta dal balcone di casa sua a Vienna lo scorso giugno, dopo un litig ... Lo riporta ilpost.it
Morte Aurora Maniscalco, indagini riaperte a Vienna e ombre sul fidanzato Elio Bargione: reazione della madre - Riaperte a Vienna le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco: i dubbi della madre della hostess sul fidanzato Elio Bargione ... Secondo virgilio.it