Aumenti stipendiali ATA Contratto firmato | dagli 85,74 euro lordi mensili dei collaboratori ai 194 dei DSGA Tutte le cifre
A partire dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore le nuove retribuzioni tabellari annue per il personale ATA, come previsto dal rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca. Gli aumenti interessano tutte le aree professionali — collaboratori, operatori, assistenti e funzionari ad elevata qualificazione — e variano in base all’anzianità di servizio maturata. Firmano tutti i sindacati tranne la FLCGIL. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Rinnovo contratto scuola, mercoledì si può chiudere sugli aumenti stipendiali. Zangrillo: “Le sensazioni sono positive” - X Vai su X
L’Ordine Provinciale degli Infermieri (Opi) di Pavia, attraverso il suo presidente Matteo Cosi, esprime perplessità sul nuovo contratto del comparto sanità, ritenendo che i soli aumenti stipendiali non siano sufficienti per migliorare realmente la professione infer - facebook.com Vai su Facebook
Aumenti stipendiali ATA, Contratto firmato: dagli 85,74 euro lordi mensili dei collaboratori, ai 194 dei DSGA. Tutte le cifre - A partire dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore le nuove retribuzioni tabellari annue per il personale ATA, come previsto dal rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca. Da orizzontescuola.it
Rinnovo contratto scuola, incontro decisivo il 5 novembre: aumenti per docenti e Ata, ma quando arriveranno? - Domani, 5 novembre, si terrà all’Aran un incontro, tra amministrazione e sindacati, sicuramente decisivo relativo al rinnovo del contratto scuola 2022- tecnicadellascuola.it scrive
Aumenti stipendiali, oggi si firma: ecco chi avrà 185 euro di aumento lordi. La simulazione - Oggi 5 novembre potrebbe essere la data utile per sbloccare l’intesa definitiva sul rinnovo del contratto del comparto Istruzione, Università e Ricerca per il triennio 2022- Si legge su orizzontescuola.it