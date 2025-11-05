Aumenti di stipendi nella scuola fino a 185 euro dal rinnovo del contratto
Riprende oggi 5 novembre la trattativa tra le organizzazioni sindacali degli insegnanti e lo Stato, in una riunione che potrebbe essere decisiva per il raggiungimento di un accordo. I sindacati puntano a un aumento di 150 euro per il rinnovo del contratto nazionale della categoria, che riguarda ancora gli anni tra il 2022 e il 2024. Anche se viene chiamato spesso “contratto degli insegnanti”, la platea coperta da questo Ccln è molto più ampia. Si parla di 850mila docenti e un comparto totale da 1,2 milioni di addetti. A disposizione ci dovrebbero essere circa 3 miliardi di euro stanziati dalle ultime leggi finanziarie, più un ulteriore fondo sbloccato dal decreto maturità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
