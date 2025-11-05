Aumenta il numero degli italiani dispersi in Nepal

Aumenta il numero degli alpinisti italiani dispersi sulle vette dell’ Himalaya nepalese, colpite negli ultimi giorni da una serie di valanghe. La Farnesina ha infatti reso noto che i connazionali di cui non si hanno notizie sono sette. «Al momento le autorità locali hanno confermato il decesso di tre alpinisti italiani, Alessandro Caputo (salma recuperata, area Manaslu Peak), Stefano Farronato (salma recuperata, area Manaslu Peak) e Paolo Cocco (salma trasferita presso l’ospedale per stranieri). Non si ha notizia di altri sette italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (entrambi nella zona di Yalung Ri, considerati dispersi)», si legge nel comunicato diffuso oggi 5 novembre dal ministero degli Esteri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

