Attrice musa e icona di stile l' attrice ha trasformato la diversità in eleganza e la moda in linguaggio personale Tra cinema d’autore e tailleur colorati incarna una bellezza libera da ogni definizione

Il 5 novembre 2025 Tilda Swinton compie 65 anni e si conferma una figura assolutamente singolare nel panorama del cinema e della moda contemporanea. Non è soltanto l'attrice dalla carriera di successo, capace di passare dai film sperimentali agli impegni mainstream con identica eleganza, ma è diventata una vera e propria icona estetica. Il suo viso, la sua fisicità, il suo modo di stare davanti alla macchina da presa, spesso distante dai canoni convenzionali, le hanno permesso di incarnare quell'essere un po' alieno che tanto affascina. E poi c'è la moda: stilisti come Chanel, Jil Sander o Dior l'hanno eletta musa, non solo per la bellezza androgina ma anche per spirito anticonformista.

