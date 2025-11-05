Attirava i cinghiali con cibo e li uccideva da casa sua | denunciato il cacciatore da remoto

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il singolare metodo di caccia escogitato da un uomo friulano ora beccato e denunciato dal corpo forestale regionale. Una caccia da "remoto" che gli risparmiava tempo e spostamenti ma che rappresentava una condotta potenzialmente molto rischiosa per gli altri residenti della zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

