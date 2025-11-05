Attimi di paura alla Fiumara | uomo preso a pugni da uno sconosciuto

Attimi di paura questa mattina al centro commerciale della Fiumara, a Genova, dove un uomo è stato aggredito senza motivo apparente mentre passeggiava con la moglie.Secondo quanto ricostruito, l’aggressore si è avvicinato alla coppia e ha colpito a pugni il marito, per poi indietreggiare di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

