Atterrato all' aeroporto militare di Ghedi il maxi-cargo Usa in grado di trasportare bombe atomiche

Nelle scorse ore è stato avvistato all'aerobase di Ghedi (a poco più di chilometri da Brescia) il Boeing C-17 Globemaster III, il cargo militare americano che può trasportare le bombe atomiche. Il gigantisco velivolo è arrivato ieri, martedì 4 novembre, proveniente dai cieli dell'Olanda. La. 🔗 Leggi su Today.it

