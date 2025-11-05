Attenti al finto messaggio Cup | Chiami subito per la visita Regione Lombardia | occhio agli sms trappola

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 5 novembre 2025  – Attenzione agli sms-trappola. L’appello arriva da Regione Lombardia, che mette in guardia i cittadini da tentativi di truffa via sms, in particolare da messaggi che sembrano venire da strutture sanitarie regionali o 'uffici CUP ', che riportano diciture non corrette come 'Centro Unico Primario' e invitano a contattare numerazioni a pagamento per ottenere informazioni o aggiornamenti su pratiche personali. Ecco cosa sapere.  Sms ingannevoli: cosa succedendo (anche) in Lombardia . Senior man looking seriously at smartphone "In questi giorni vengono inviati Sms ingannevoli che si prestano a essere interpretati come comunicazioni provenienti da strutture sanitarie regionali o 'uffici Cup', ma che in realtà sarebbero tentativi di truffa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

attenti al finto messaggio cup chiami subito per la visita regione lombardia occhio agli sms trappola

© Ilgiorno.it - Attenti al finto messaggio Cup: “Chiami subito per la visita”. Regione Lombardia: occhio agli sms trappola

Leggi anche questi approfondimenti

Attenti: questo messaggio non è dell'Ulss - Attenti a quel messaggio, che non arriva da colui al quale il testo lo attribuisce. Si legge su polesine24.it

Attenti al finto messaggio Cup: “Chiami subito l’899 per la visita”. Ma è una truffa ‘mangia credito’ - Perugia, 17 ottobre 2025 – Da qualche mese gira una truffa telefonica subdola: un sms o messaggio che invita a richiamare un numero con prefisso 899 come se fosse il Cup (Centro Unico Prenotazioni) ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Attenti Finto Messaggio Cup