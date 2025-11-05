Attenti al finto messaggio Cup | Chiami subito per la visita Regione Lombardia | occhio agli sms trappola
Milano, 5 novembre 2025 – Attenzione agli sms-trappola. L’appello arriva da Regione Lombardia, che mette in guardia i cittadini da tentativi di truffa via sms, in particolare da messaggi che sembrano venire da strutture sanitarie regionali o 'uffici CUP ', che riportano diciture non corrette come 'Centro Unico Primario' e invitano a contattare numerazioni a pagamento per ottenere informazioni o aggiornamenti su pratiche personali. Ecco cosa sapere. Sms ingannevoli: cosa succedendo (anche) in Lombardia . Senior man looking seriously at smartphone "In questi giorni vengono inviati Sms ingannevoli che si prestano a essere interpretati come comunicazioni provenienti da strutture sanitarie regionali o 'uffici Cup', ma che in realtà sarebbero tentativi di truffa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
