Attentato in Francia 35enne con precedenti per alcol e droga investe 10 persone a Olèron urlando Allah Akbar 4 feriti gravi arrestato - VIDEO

Un 35enne già noto alla polizia per abuso di alcol e droga ha travolto pedoni e ciclisti prima di tentare di incendiare la propria auto. Le autorità indagano sull’ipotesi di terrorismo. In Francia, un uomo di 35 anni ha investito intenzionalmente dieci persone, tra pedoni e ciclisti sull’isol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Attentato in Francia, 35enne con precedenti per alcol e droga investe 10 persone a Olèron urlando "Allah Akbar, 4 feriti gravi, arrestato - VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Furto su commissione, ricchi privati o attentato alla Francia? Il colpo di domenica mattina, rapido e preciso, ha messo in luce tutta la vulnerabilità del museo buff.ly/oxtmje2 Dopo un'operazione cronometrata - 7 minuti in tutto - si sono dileguati, portando via otto - X Vai su X

FERROVIA DELLE MERAVIGLIE: BIASI (LEGA) ALL'ATTACCO DELLA FRANCIA. "UNA BEFFA I TRENI A 40KM/H" - facebook.com Vai su Facebook

Attentato in Francia, trovato corpo decapitato e bandiera Isis Hollande: "Attacco terroristico, arrestato il presunto colpevole" - Terrore e orrore in Francia dove un attentato terroristico di matrice jihadista, questa mattina, ha provocato la morte di una persona, decapitata, e il ferimento di altre due. Da iltempo.it