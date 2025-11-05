Attentato in Francia 35enne con precedenti per alcol e droga investe 10 persone a Olèron urlando Allah Akbar 4 feriti gravi arrestato - VIDEO

Un 35enne già noto alla polizia per abuso di alcol e droga ha travolto pedoni e ciclisti prima di tentare di incendiare la propria auto. Le autorità indagano sull’ipotesi di terrorismo. In Francia, un uomo di 35 anni ha investito intenzionalmente dieci persone, tra pedoni e ciclisti sull’isol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

