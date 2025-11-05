Attentato ai palazzi Arlecchino | c' erano altre molotov inesplose

Latinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe stato potenzialmente devastante l'attentato di ieri notte ai palazzi Arlecchino se tutte le bottiglie incendiarie fossero state innescate. Dopo un ottobre di calma apparente la paura è tornata nel quartiere con una nuova azione intimidatoria che ha il sapore di una sfida e che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

