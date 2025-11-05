Attentato ai palazzi Arlecchino | c' erano altre molotov inesplose

Sarebbe stato potenzialmente devastante l'attentato di ieri notte ai palazzi Arlecchino se tutte le bottiglie incendiarie fossero state innescate. Dopo un ottobre di calma apparente la paura è tornata nel quartiere con una nuova azione intimidatoria che ha il sapore di una sfida e che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

