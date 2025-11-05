Attacchi finanziari in Polonia bloccano i pagamenti ed estraggono dati Perché ci riguarda

Formiche.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le ondate di disinformazione e i tentativi di sabotaggio alle reti energetiche, i vettori asimmetrici tornano a penetrare gli asset di Varsavia, questa volta minandone fiducia e operatività digitale. Nelle ultime ore, una serie di attacchi cibernetici coordinati ha mandato in tilt alcuni dei principali servizi finanziari polacchi. Così come nel caso del Drinking Water Inspectorate britannico, gli attacchi in Polonia parlano chiaro e indicano come la superficie digitale di un’infrastruttura fondamentale e “civile” come quella finanziaria, rientri a pieno titolo nel radar delle minacce ibride. 🔗 Leggi su Formiche.net

attacchi finanziari in polonia bloccano i pagamenti ed estraggono dati perch233 ci riguarda

© Formiche.net - Attacchi finanziari in Polonia bloccano i pagamenti ed estraggono dati. Perché ci riguarda

Scopri altri approfondimenti

attacchi finanziari polonia bloccanoAttacchi finanziari in Polonia bloccano i pagamenti ed estraggono dati. Perché ci riguarda - Dopo le ondate di disinformazione e i tentativi di sabotaggio alle reti energetiche, i vettori asimmetrici tornano a penetrare gli asset di Varsavia, questa volta minandone fiducia e operatività ... Riporta formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Attacchi Finanziari Polonia Bloccano