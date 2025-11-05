Attacchi finanziari in Polonia bloccano i pagamenti ed estraggono dati Perché ci riguarda

Dopo le ondate di disinformazione e i tentativi di sabotaggio alle reti energetiche, i vettori asimmetrici tornano a penetrare gli asset di Varsavia, questa volta minandone fiducia e operatività digitale. Nelle ultime ore, una serie di attacchi cibernetici coordinati ha mandato in tilt alcuni dei principali servizi finanziari polacchi. Così come nel caso del Drinking Water Inspectorate britannico, gli attacchi in Polonia parlano chiaro e indicano come la superficie digitale di un’infrastruttura fondamentale e “civile” come quella finanziaria, rientri a pieno titolo nel radar delle minacce ibride. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Attacchi finanziari in Polonia bloccano i pagamenti ed estraggono dati. Perché ci riguarda

