Attacchi di orso in Giappone | l'esercito è entrato in azione per catturare e abbattere gli animali

Il Giappone ha inviato l’esercito nella prefettura di Akita per fronteggiare una serie crescente di attacchi di orsi, che dall’inizio dell’anno hanno causato 12 morti e oltre 100 feriti. Le due specie presenti nel paese sono in espansione, favorite dallo spopolamento delle zone rurali e dall'avanzamento di boschi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

