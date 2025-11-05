ATP Metz 2025 Tien sfida Berrettini nei quarti Altmaier sulla strada di Sonego
Il torneo ATP di Metz torna in campo per la terza giornata di gare: in programma ci sono gli ultimi sei match degli ottavi di finale. Learner Tien supera il secondo turno e affronterà nei quarti di finale Matteo Berrettini, mentre il tedesco Daniel Altmaier sarà il prossimo avversario di Lorenzo Sonego. Esce, a sorpresa, Alexander Bublik. Matteo Berrettini supera l’australiano Aleksandar Vukic 7-6(5) 6-3 e guadagna così il pass per la sfida dei quarti di finale contro lo statunitense Learner Tien. Il tedesco Daniel Altmaier approfitta del ritiro del francese Hugo Gaston ad inizio terzo set quando lo score recita 4-6 6-0 e sfiderà Lorenzo Sonego nel match dei quarti di finale in programma domani. 🔗 Leggi su Oasport.it
