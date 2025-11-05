ATP Metz 2025 Sonego vince il derby con Cobolli Eliminato Passaro fuori anche Rinderknech e Moutet

Dopo la vittoria con Musetti a Parigi, Lorenzo Sonego si conferma un uomo derby e supera nel secondo turno dell’ATP 250 di Metz anche Flavio Cobolli. Sicuramente una doppia vittoria di prestigio per il piemontese, proprio contro due giocatori che saranno in Coppa Davis a differenza del nativo di Torino. Sonego si è imposto in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 7-5 dopo due ore e nove minuti di gioco ed ora ora affronterà nei quarti il vincente del match tra il francese Hugo Gaston e il tedesco Daniel Atlmaier. Proprio quest’ultimo è stato uno dei giustizieri dei tennisti di casa, in una giornata da dimenticare per il tennis francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

