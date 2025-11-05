Atp Finals a Torino modifiche alla viabilità e parcheggi a 10 euro | indicazioni utili per gli spostamenti

5 nov 2025

L’area dello Stadio Olimpico e altre zone della città saranno interessate, dal 9 al 16 novembre, dalle Nitto ATP Finals che si svolgeranno all'Inalpi Arena. Per garantire il regolare svolgimento dell’evento sono stati decisi una serie di provvedimenti come la chiusura di alcune vie e tratti di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

