Atp Finals a Torino modifiche alla viabilità e parcheggi a 10 euro | indicazioni utili per gli spostamenti

L’area dello Stadio Olimpico e altre zone della città saranno interessate, dal 9 al 16 novembre, dalle Nitto ATP Finals che si svolgeranno all'Inalpi Arena. Per garantire il regolare svolgimento dell’evento sono stati decisi una serie di provvedimenti come la chiusura di alcune vie e tratti di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Conto alla rovescia a Torino per l’inizio delle Atp Finals che anche quest’anno, per l’ultima volta, si tengono nel capoluogo piemontese. La città è in fermento per l’evento che si svolge dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena. Jannik Sinner oggi è atteso in camp - facebook.com Vai su Facebook

Grande tennis. Grande musica. Grandi emozioni. Tutto in un unico spettacolo! È il "Music Break" delle #NittoATPFinals, dove ogni giornata del torneo si arricchisce con le performance di alcuni tra i più importanti artisti italiani per un'esperienza indimentic - X Vai su X

Atp Finals: Djokovic, "Io a Torino? Non ho ancora deciso" - Il serbo ad Atene, dove è in corso l'Atp 250 da lui organizzato, ha smentito le parole del presidente della Federazione Italiana ... Secondo sport.quotidiano.net

Djokovic: "Atp Finals 2025? Non ho ancora deciso se andare a Torino" - Sono le parole del campione serbo da Atene, dove è impegnato nel 250 'di famiglia'. Si legge su sport.sky.it

Novak Djokovic, la partecipazione alle ATP Finals di Torino torna a rischio - “Deciderò a fine torneo”, ha dichiarato da Atene, dove sta prendendo parte all’ATP 250 locale. Da msn.com