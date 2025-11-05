Atp Finals 2025 un montepremi da record | ecco quanto può incassare il vincitore
Il meglio del tennis alla Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre: è il momento delle Atp Finals 2025, il torneo tra i migliori otto del mondo che chiude la stagione tennistica prima della Coppa Davis. Jannik Sinner è il campione in carica, dopo lo storico primo trionfo un anno fa. L’altoatesino vuole ripetersi e se lo dovesse fare, avrebbe l’opportunità di chiudere l’anno da numero uno al mondo, Anche se tutto dipenderà soprattuto da Carlos Alcaraz, a cui basta vincere tre partite per riprendersi la vetta del ranking. Lo scorso anno lo spagnolo ne vinse soltanto una, perdendo le altre due e uscendo al Round Robin (la prima fase, quella a gironi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
