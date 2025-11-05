ATP Finals 2025 | Torino capitale del tennis mondiale Tutto in diretta su Sky e NOW dal 9 al 16 novembre

Meno quattro giorni al via dell’evento tennistico più atteso dell’anno. Alla Inalpi Arena di Torino arrivano i migliori giocatori del mondo per le Nitto ATP Finals, in diretta integrale su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con oltre 12 ore live al giorno. Meno quattro giorni all’evento che chiude la stagione del tennis mondiale: da domenica 9 a domenica 16 novembre 2025, la Inalpi Arena di Torino ospiterà le Nitto ATP Finals, pronte a incoronare il nuovo numero 1 del ranking ATP. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

