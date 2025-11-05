Gli otto migliori del 2025 a sfidarsi per chiudere al meglio l’anno solare. Tutto pronto per l’inizio delle Atp Finals 2025 ( qui calendario e regolamento ), che per il quinto anno consecutivo si giocheranno a Torino. Un torneo a cui partecipa anche Jannik Sinner insieme a Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Ben Shelton e Alex De Minaur. Da capire chi sarà l’ottavo: o Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti. Per l’Italia potrebbe essere una storica prima volta con due italiani qualificati al torneo tra i migliori otto. L’obiettivo di Sinner è chiaramente quello di ripetersi nel torneo e chiudere al meglio un 2025 sulle montagne russe, dal caso Clostebol alla vittoria di Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Atp Finals 2025, Sinner difende il titolo e spera per la vetta del ranking | Dove vedere il torneo in tv e in streaming