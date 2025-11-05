Atp Finals 2025 guida al sorteggio dei gironi | giovedì si conoscono gi avversari di Sinner | Orario e come seguirli in diretta

È tutto pronto per l’ultimo torneo previsto dal calendario Atp: dal 9 al 16 novembre si svolgeranno le Atp Finals 2025, evento tra i migliori otto dell’anno solare vinto nella passata stagione da Jannik Sinner. L’azzurro vuole riconfermarsi e deve poi sperare in un altro flop di Alcaraz dopo Parigi per chiudere la stagione al numero uno nel ranking Atp. Se lo spagnolo infatti dovesse vincere meno di tre partite (e Sinner vincere il torneo), l’altoatesino rimarrebbe numero uno al mondo. La prima data cerchiata in rosso sul calendario è giovedì 6 novembre, quando si svolgeranno i sorteggi a Torino che comporranno i due gironi per la prima fase. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

