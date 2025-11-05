Atp Atene Darderi out al primo turno C' è grande attesa per Musetti

Luciano Darderi è uscito di scena al debutto dal torneo Atp 250 di Atene, in scena sui campi in cemento della capitale greca. Il tennista italo-argentino, 26 del mondo e terza forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arreso negli ottavi di finale contro il serbo Miomir Kecmanovic, 54 del ranking internazionale, col punteggio di 4-6 6-2 6-3. 🔗 Leggi su Feedpress.me

