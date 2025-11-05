ATP Atene 2025 Luciano Darderi rimontato e battuto all’esordio da Miomir Kecmanovic

Si ferma all’esordio il cammino di Luciano Darderi, il quale dopo essere stato eliminato ieri in doppio, oggi esce di scena anche in singolare nell’ATP 250 di Atene, in Grecia: l’azzurro, numero 3 del seeding, e per questo esentato dal primo turno, negli ottavi cede al serbo Miomir Kecmanovic, il quale si impone in rimonta con lo score di 4-6 6-2 6-3 in due ore esatte di gioco e domani ai quarti affronterà lo statunitense Sebastian Korda. Nel primo set ottimo inizio dell’azzurro, che strappa il servizio a trenta all’avversario, scappa sul 2-0 dopo aver tenuto il servizio ai vantaggi, e poi allunga ulteriormente portandosi sul 3-0 pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it

