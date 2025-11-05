ATP Atene 2025 Luciano Darderi rimontato e battuto all’esordio da Miomir Kecmanovic
Si ferma all’esordio il cammino di Luciano Darderi, il quale dopo essere stato eliminato ieri in doppio, oggi esce di scena anche in singolare nell’ATP 250 di Atene, in Grecia: l’azzurro, numero 3 del seeding, e per questo esentato dal primo turno, negli ottavi cede al serbo Miomir Kecmanovic, il quale si impone in rimonta con lo score di 4-6 6-2 6-3 in due ore esatte di gioco e domani ai quarti affronterà lo statunitense Sebastian Korda. Nel primo set ottimo inizio dell’azzurro, che strappa il servizio a trenta all’avversario, scappa sul 2-0 dopo aver tenuto il servizio ai vantaggi, e poi allunga ulteriormente portandosi sul 3-0 pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il canadese non giocherà l'ATP 250 per problemi fisici. Musetti devi vincere Atene per qualificarsi - facebook.com Vai su Facebook
Dare corpo dal vivo a certi luoghi di $Atene offre un senso maggiore alla cultura umanistica - X Vai su X
Musetti-Wawrinka oggi all’Atp Atene 2025: orario, precedenti e dove vederla - Lorenzo Musetti debutta oggi, mercoledì 5 novembre, al torneo Atp 250 di Atene 2025 con l'obiettivo di centrare un posto alle Atp Finals 2025 in programma a ... Come scrive msn.com
ATP Atene 2025, risultati 3 novembre: Wawrinka rimonta Van De Zandschulp e si regala Musetti agli ottavi - Prosegue il primo turno dell'ATP 250 di Atene, in Grecia, e la giornata odierna si rivela importante per i colori italiani, dato che i rappresentanti ... Riporta oasport.it
Dove vedere in tv Musetti-Wawrinka oggi, ATP Atene 2025: orario, programma, streaming - Inizierà domani, mercoledì 5 novembre, la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals: l'azzurro scenderà in campo ad Atene, in Grecia, negli ottavi ... Si legge su oasport.it