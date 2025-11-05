Seconda giornata dell’ATP di Atene che vedeva soprattutto l’esordio di Novak Djokovic. Il serbo, che con la sua società organizza il torneo, ha superato in due set il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 7-6 6-1 ed ora affronterà nei quarti il portoghese Nuno Borges, che ha superato l’americano Elliot Spizziri in rimonta in tre set per 5-7 6-3 6-4. Ai quarti di finale si qualifica anche l’americano Sebastian Korda. Lo statunitense ha sconfitto in rimonta il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 ed ora attende nei quarti di finale il vincente del match tra Luciano Darderi, testa di serie numero tre, ed il serbo Miomir Kecmanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Atene 2025, Djokovic vince all’esordio. Ai quarti anche Korda e Borges