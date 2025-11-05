ATP Atene 2025 Djokovic vince all’esordio Ai quarti anche Korda e Borges
Seconda giornata dell’ATP di Atene che vedeva soprattutto l’esordio di Novak Djokovic. Il serbo, che con la sua società organizza il torneo, ha superato in due set il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 7-6 6-1 ed ora affronterà nei quarti il portoghese Nuno Borges, che ha superato l’americano Elliot Spizziri in rimonta in tre set per 5-7 6-3 6-4. Ai quarti di finale si qualifica anche l’americano Sebastian Korda. Lo statunitense ha sconfitto in rimonta il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 ed ora attende nei quarti di finale il vincente del match tra Luciano Darderi, testa di serie numero tre, ed il serbo Miomir Kecmanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Esordio con vittoria per Novak Djokovic ad Atene. Tabilo battuto di fronte all'affetto dimostrato da OAKA al serbo - X Vai su X
Un giorno all’improvviso Djokovic s’è presentato al Kavouri Tennis Club di Atene e si è iscritto. Addio mia bella Serbia Le Parisien e l'ex patriota Nole che oggi in Serbia è persona non grata. In Grecia ancora non ci credono: «Viene a giocare con i suoi figli, no - facebook.com Vai su Facebook
ATP Atene: Borges si guadagna Djokovic. Anche Korda ai quarti, in orbita Darderi - ATP | Con le vittorie di Etcheverry, Hanfmann e Giron. Riporta ubitennis.com
ATP Atene 2025, Novak Djokovic parte bene: vendetta sullo spauracchio Alejandro Tabilo e quarti di finale conquistati - Nole fatica nel corso del primo set, ma cresce alla distanza contro il cileno, staccando il passi per i quarti nel torneo 'di casa'. Come scrive eurosport.it
ATP Atene: Djokovic fa 225 quarti ATP. Tabilo piegato in due set - ATP | L'ex numero 1 del mondo non stecca all'esordio del "torneo di casa" e avanza. Come scrive ubitennis.com