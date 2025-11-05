Atp Alcaraz arriva al Principi di Piemonte | fan accalcati alle transenne per una foto con il grande rivale di Jannik Sinner

Torinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sale le febbre per le Atp Finals 2025 a Torino. Il torneo dei Maestri inizierà domenica 9 novembre all'Inalpi Arena e domani, giovedì 6 novembre, alle ore 12, è in programma il sorteggio che definirà i gironi del torneo di singolare e di doppio.Intanto in città sono già arrivati i due. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

