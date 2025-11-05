Atletico Madrid Inter biglietti settore ospiti | prezzo e come acquistare
Atletico Madrid Inter biglietti settore ospiti. Dopo la sfida casalinga contro il Kairat Almaty, l’Inter di Cristian Chivu si prepara a una trasferta di grande fascino e intensità: il match contro l’Atletico Madrid, valido per la 5ª giornata della League Phase della UEFA Champions League 202526. L’appuntamento è fissato per mercoledì 26 novembre alle ore 21:00 all’Estadio Metropolitano della capitale spagnola. Atletico Madrid Inter biglietti settore ospiti in vendita dal 6 novembre. Come comunicato dal club nerazzurro, la vendita dei biglietti per il settore ospiti aprirà giovedì 6 novembre alle ore 12:00 sul portale ufficiale trasferte. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I risultati della giornata di Champions League. L’Atletico Madrid l’ha chiusa al 96’ con l’Union: le goleade sulla carta non esistono - X Vai su X
I due argentini si sfideranno in Atletico Madrid-Siviglia - facebook.com Vai su Facebook
Champions League, dopo Inter-Kairat c'è Atletico Madrid-Inter: biglietti in vendita da domani. Tutte le info utili - Dopo la sfida casalinga di questa sera contro il Kairat Almaty, l'Inter affronterà l'Atletico Madrid in trasferta nella 5ª giornata della League Phase della Champions League. Da msn.com
Inter, amichevole contro l’Atletico Madrid il 10 ottobre in Libia - Inter e Atletico Madrid, due tra le formazioni più forti del calcio europeo, si sfideranno in Libia in amichevole durante la pausa nazionali Queste le informazioni che riguardano Inter- Lo riporta gianlucadimarzio.com
Inter ko in Libia per l'amichevole di lusso: l'Atletico Madrid vince ai rigori - L'Inter è stata protagonista di un'amichevole disputata a Bengasi, in Libia, contro l'Atletico Madrid, avversario dei nerazzurri in Champions il prossimo 26 novembre. Come scrive tuttosport.com